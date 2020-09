Odsłonięcie tablic upamiętniających Adama Gacę i Józefa Łaskiego, patronów Szpitala Powiatowego w Więcborku

Szpital Powiatowy w Więcborku nosi imię dr. Adamy Gacy , wieloletniego chirurga, ordynatora oddziału chirurgicznego i dyrektora szpitala oraz dr. Józefa Łaskiego, ordynatora oddziału ginekologiczno-chirurgicznego, pierwszego lekarza powiatowego. Uroczystość odsłonięcia poświęconych ich pamięci tablic została zainicjowana przez rodziny patronów szpitala . To one ufundowały tablice wewnątrz i na elewacji budynku.

Adam Gaca i Józef Łaski. Sylwetki lekarzy

Dr Adam Gaca

Żył w latach 1910-1971. Był długoletnim ordynatorem oddziału chirurgicznego i jednoczenie pełnił funkcję dyrektora szpitala. Urodził się w Grudziądzu. Studia medyczne ukończył na Uniwersytecie Poznańskim, uzyskując tytuł lekarza w 1938 roku. Po zakończeniu drugiej wojny światowej osiadł w Więcborku. Tu w ciągu pierwszych siedmiu powojennych lat był jedynym lekarzem szpitalnym. Pracował jednocześnie w ubezpieczalni oraz pełnił funkcję lekarza kolejowego. Niejednokrotnie prze kilka dni w ogóle nie opuszczał miejsca pracy, dlatego też cieszył się szczerym uznaniem i szacunkiem społeczeństwa powiatu sępoleńskiego. Jednym z jego największych osiągnięć było doprowadzenie do rozbiórki starego obiektu lecznicy i wybudowanie nowego budynku, oddanego do użytku w 1974 r. Niestety, nie doczekał się obejrzenia efektów swoich wieloletnich starań.

Dr Józef Łaski

Żył w latach 1914 – 1984. Urodził się w Lubierzynie, w sąsiednim powiecie tucholskim. Podobnie jak dr Gaca, ukończył Uniwersytet Poznański. Po studiach wraz z rodziną został ewakuowany do Niemiec. Po zakończeniu wojny powrócił do Polski i pracował jako pierwszy lekarz powiatowy w powiecie sępoleńskim. Do Więcborka został sprowadzony przez ówczesnego kierownika szpitala, dr Adama Gacę. Od tego momentu wspólnie prowadzili praktykę lekarską w więcborskim szpitalu. Łaski był wieloletnim ordynatorem oddziału położniczego, kierownikiem wydziału zdrowia i opieki społecznej w Sępolnie. Pracował również w lecznictwie otwartym, przychodniach rejonowych w Sępólnie i Więcborku. Przez wiele lat borykał się z cukrzycą, która w konsekwencji doprowadziła do amputacji nogi. Pomimo tak znacznego uszczerbku na zdrowiu, dr Łaski pracował do śmierci.