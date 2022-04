Oni kibicowali koszykarzom na meczu Twarde Pierniki Toruń - Anwil Włocławek [zdjęcia]

To był mecz nr 4 w ćwierćfinale Energa Basket Ligi. Twarde Pierniki podejmowały Anwil Włocławek. Atmosfera na trybunach była świetna, bo derby to kibice lubią najbardziej. Zobaczcie w naszej galerii, kto kibicował ekipom z Torunia i Włocławka podczas wtorkowego meczu.

Pierwszą kwartę wygrali włocławianie 23:17, a po dwóch przewaga Anwilu jeszcze wzrosła - do stanu 51:38. Trzecia kwarta padła jednak łupem Twardych Pierników, a torunianie zmniejszyli swoją stratę do 9 punktów. W ostatniej kwarcie torunianie zniwelowali straty nawet do punktu (69:70 w 36 min.). Ale końcówka należała do włocławian, którzy wygrali trzeci mecz w serii i wywalczyli awans do półfinału EBL w sezonie 2021/22.

W półfinale Anwil zagra z Legią Warszawa. Pierwszy mecz we Włocławku 4 maja.