Opłatek wigilijny - PRZEPIS. Zobacz, jak zrobić opłatek bezglutenowy w domu

Opłatek - z czego jest zrobiony?

Warto wiedzieć, że jeśli opłatek wykonany jest z mąki pszennej, można podać go niemowlęciu, które ukończyło 6 miesięcy, a jego dieta uwzględnia produkty glutenowe.

Zwyczaj dzielenia się opłatkiem nie jest wyłącznie polski. Spotyka się go również na Słowacji, Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Czechach i we Włoszech.

Tradycyjnie opłatkiem dzielą się chrześcijanie nurtu katolickiego (należącego do rzymskokatolickiego), zgromadzeni przy stole wigilijnym. Podczas dzielenia się opłatkiem składamy sobie życzenia.

Opłatek to bardzo cienki biały płatek chlebowy, przaśny (czyli niekwaszony i niesolony), wypiekany z białej mąki i wody bez dodatku drożdży. Nazwa "opłatek" pochodzi od łacińskiego słowa oblatum, co znaczy "dar ofiarny".

Opłatek domowy - przepis na opłatek

Opłatki, które trafiają do kościołów i są sprzedawane wiernym, najczęściej są wypiekane w specjalnych maszynach przez zakonnice. Czy opłatek można zrobić w domu? Można! W przedświątecznym natłoku obowiązków, łatwo zapomnieć o zaopatrzeniu się w opłatek wigilijny. Opłatek można przygotować samodzielnie w domu. Do pieczenia opłatka w domu można użyć gofrownicy lub patelni teflonowej.

OPŁATEK WIGILIJNY - PRZEPIS

Opłatek - składniki:

120 g mąki pszennej

pół szklanki wody

łyżka oleju

Opłatek - jak zrobić:

Mąkę przesiać przez sitko do miski, dodać pół szklanki wody oraz łyżkę oleju. Ciasto dokładnie wyrobić, by nie zawierało grudek. Rozrobioną masę wlać na rozgrzaną patelnię lub do gofrownicy. Piec, aż ciasto zabarwi się na żółto. Wystudzić. Po około trzech tygodniach opłatek zrobi się biały.