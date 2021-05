Ósmoklasiści szykują się do egzaminu. W ostatni weekend będą się uczyć i odpoczywać

- Nie jestem zestresowany – mówi Mateusz Balcerzak, ósmoklasista z SP w podbydgoskiej Brzozie. - W szkole mamy jeszcze powtórki. Chcę się skupić na języku angielskim, ponieważ na tym przedmiocie zależy mi najbardziej. Myślę jednak, że nie obejdzie się bez powtórek z języka polskiego, a zwłaszcza z matematyki. Z tego ostatniego przedmiotu na egzaminie próbnym miałem dobry wynik, ale uważam, że mogę napisać go lepiej. Dlatego w weekend na pewno jeszcze będę się uczyć.

Uczniowie ósmych klas po wielu miesiącach nauki zdalnej wrócili do szkół. Od poniedziałku 17 maja 2021, tak jak ich koledzy z klas IV-VII uczą się w trybie hybrydowym (w tej samej formie prowadzona jest też nauka w szkołach ponadpodstawowych.

W 2021 egzamin ósmoklasisty ma być łatwiejszy. Podobnie jak w przypadku matury z powodu trwającej od wielu miesięcy nauki zdalnej, zrezygnowano z części materiału. - Z języka polskiego przede wszystkim ograniczono liczbę lektur, ale powiedziałabym, że zmiany są kosmetyczne – mówi Magdalena Szperka-Rapiti, nauczycielka języka polskiego w SP im. K. Górskiego w Rojewie. - Zrezygnowano z „Tędy i owędy” oraz „Ziela na kraterze” Wańkowicza, „Syzyfowych prac” Żeromskiego, satyry Krasickiego „Żona modna”, „Pieśni” i „Trenów” Kochanowskiego (pozostały tylko Tren 7 i 8) oraz „Artysty” Mrożka. Są to krótkie utwory. Wyjątek stanowią „Syzyfowe prace” czytane w całości, a także książki Wańkowicza, omawiane we fragmentach.

Tegoroczni ósmoklasiści będą mogli napisać rozprawkę lub opowiadanie. Ułatwieniem dla uczniów jest możliwość wyboru lektury obowiązkowej, do której się odniosą (wcześniej była ona narzucona). - Myślę, że większość uczniów powtórzyła materiał w szkole, ale ci, którzy chcą się jeszcze pouczyć, powinni powtórzyć treść, motywy i informacje o bohaterach z lektur obowiązkowych – radzi Magdalena Szperka-Rapiti. - Najlepiej przeanalizować przykładowe tematy egzaminacyjne i pomyśleć, do jakich lektur można się przy nich odwołać. Niektóre z lektur obowiązkowych są uniwersalne, jak na przykład "Kamienie na szaniec" czy "Mały Książę". Można do nich sięgnąć pisząc na różne tematy. Nie zaszkodzi też przypomnieć sobie zasady ortografii, interpunkcji, powtórzyć związki frazeologiczne i cytaty.