Osobna taryfa dla szpitali i przychodni - poseł Lenz zapowiada projekt ustawy

Konferencja prasowa Koalicji Obywatelskiej w Toruniu była w całości poświęcona cenom nośników energii. - Ogromne podwyżki nie ominęły DPS-ów. Do mojego biura zgłasza się wiele osób – relacjonowała poseł Iwona Hartwich. - Osoby niesamodzielne, niezdolne do samodzielnej egzystencji, które mają 1100 zł renty socjalnej pytają: „Za co mam kupić chleb i mleko, za co opłacić opiekunkę?” . Nie potrafię na te pytania odpowiedzieć i chcę żeby dzisiaj odpowiedział na te pytania rząd Morawieckiego.

Kupili prąd tylko na kwartał

O podwyżkach z perspektywy miejskiego budżetu mówił również wiceprezydent Torunia Paweł Gulewicz: - Toruń kupuje prąd w ramach tak zwanej grupy zakupowej. Zazwyczaj do zakupu energii podchodzimy w dwóch przetargach. Pierwszy koszyk zakupów to energia do oświetlenia ulic, drugi to oświetlenie kubatur – budynków, hal, sal. Podstawowa różnica pomiędzy 2021 a 2022 polega na tym, że postanowiliśmy zakupić energię tylko na pierwszy kwartał, a nie na 12 miesięcy, bo trudno nam przewidzieć, jak skokowo wzrosną ceny energii. Biorąc pod uwagę, że – zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów – kupujemy prąd z VAT-em 5 proc., to ten skok cen wyniósł "tylko" 66,5 proc. w porównaniu z ostatnim kwartałem ubiegłego roku.