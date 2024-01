Osoby z tymi schorzeniami powinny jeść banany. Oto zdrowotne właściwości bananów

Jak rosną banany?

Bananowce w naturalnych warunkach dorastają do 15 metrów wysokości, jednak nie są drzewami – są bylinami. Banany w uprawie rosną w tzw. gniazdach zawierających od 3 do 5 pędów. Owoce uzyskuje się po 2 latach od posadzenia rośliny. W sprzyjających warunkach z każdego gniazda owoce można uzyskiwać co 3–6 miesięcy, uprawy są całoroczne.

Banan to owoc tropikalny, z botanicznego punktu widzenia owoc bananowca to jagoda. Słowo banan pochodzi od arabskiego słowa banan, oznaczającego palec lub z afrykańskiego języka wolof, w którym rośliny te określa się mianem banaana. Banany uprawiane są głównie w strefie międzyzwrotnikowej – w Afryce, Ameryce Południowej i Północnej oraz w Azji i krajach Pacyfiku. Przeciętnie banany mają od 10 do 15 cm, największe okazy osiągają do 30 cm. Rosną w groniastych owocostanach.