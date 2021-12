Ostatnie Rajskie Rozdanie w Hotelu Paradise. Inga i Janek znów są w programie [zdjęcia]

Ostatnie Rajskie Rozdanie w Hotelu Paradise

Krótko przed ostatnim Rajskim Rozdaniem do Hotelu Paradise powróciła Inga i Janek. Ponownie stworzyli parę na Rajskim Rozdaniu. Było to już ostatnie Rajskie Rozdanie w czwartej edycji programu (46. odcinek).

- Do tej pory wydarzyło się chyba już wszystko. Wiele deklaracji, niespodziewanych zwrotów akcji, złamanych serc, łez. Ale już za chwilę ostatnia taka dawka emocji. Komu z was uda się przetrwać dzisiejszy wieczór, ten wkracza do tygodnia finałowego. A stąd już tylko krok do wielkiego finału. Stawka dzisiejszego wieczoru jest ekstremalnie wysoka – mówiła Klaudia El Dursi przed ostatnim Rajskim Rozdaniem.

Tym razem to panowie podchodzili do dziewczyn. Łukasz, który miał immunitet i mógł go komuś przekazać, wybrał własne bezpieczeństwo i podszedł do Natalii. Miłosz podszedł do Wiktorii, Mateusz do Vanessy. Michał, podobnie jak Łukasz (Łuki), podszedł do Sary. Sara wybrała Michała, przez co Łuki kolejny raz musiał opuścić Hotel Paradise.