Inga i Janek wrócili do Hotelu Paradise. Chcą walczyć o zwycięstwo w finale [zdjęcia] Joanna Maciejewska

Czwarta edycja Hotelu Paradise zbliża się do finału. Finałowy tydzień poprzedziło ostatnie Rajskie Rozdanie. Na krótko przed nim do Hotelu wróciła dwójka uczestników: Inga i Janek, którzy zamierzają ostro walczyć o wygraną w finale. Co wydarzy się w Hotelu Paradise po Rajskim Rozdaniu? Kto będzie musiał opuścić rajską wyspę? Które pary dotrą do finału?