Oto mąż Weroniki Książkiewicz. "Jestem po dwóch ślubach" - tak wygląda Heskel Nathaniel, 62-letni deweloper z Izraela [23.06.2024]

Normalnie nie dzielę się takimi zdjęciami, ale miłość w czasach zarazy jest naprawdę trudna. Próbuję zachować spokój, ale trochę już wariuję i chodzę po ścianach. Krótko mówiąc, strasznie tęsknię. HEZI, you are my treasure, I miss you so much.... Naprawdę mi odbiło, że coś takiego wstawiłam. Czy jest tu ktoś, kto też został tak rozdzielony? Jest to bardzo ciężkie, ale wierzę w to, że to, co się teraz dzieje, połączy nas na wieki - pisała Weronika Książkiewicz na Instagramie.