Oto przepis na idealny klasyczny sernik. Puszysty sernik, który wyjdzie każdemu [29.03.2024] JG

Sernik ma wiele zalet, zarówno pod względem smakowym, jak i odżywczym. Przede wszystkim znajdziemy w nim wysokowartościowe białko oraz wapń. Ze względu na zawartość cukru i tłuszczów, należy jednak spożywać go z umiarem. Oto przepis na klasyczny polski sernik. unsplash.com Zobacz galerię (9 zdjęć)

Sernik to ciasto, którego głównym składnikiem jest ser, najczęściej ser twarogowy. To deser popularny w wielu krajach, szczególnie w kuchniach europejskich, takich jak Polska, Niemcy, Rosja czy Włochy. Chętnie przygotowujemy go na szczególne okazje, np. święta Wielkanocne. Oto przepis na klasyczny polski sernik. Każdy może go wykonać w prosty sposób!