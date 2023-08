Oto skutki jedzenia dyni - takie są jej właściwości. Te osoby powinny włączyć do diety dynie

Dynia to bardzo uniwersalne pod kątem kulinarnym warzywo. Można przygotować z niej rozgrzewający krem, a także wykorzystać miąższ do przyrządzenia aromatycznych placków, muffinów, kotletów, a nawet sernika! Pestki doskonale nadadzą się jako dodatek do sałatek i ciast. Dynie przy swoim urokliwym wyglądzie mogą również posłużyć jako jesienna ozdoba wnętrza i ogrodu.

Dynie to jednoroczne warzywa z rodziny dyniowatych. Zaliczają się do niej także np.:

arbuz,

cukinia,

kabaczek,

ogórek.

Dynia nieodłącznie kojarzy nam się z jesienią. Głównie ze świętem Halloween, kiedy warzywa zdobią nasze domostwa i ulice. Warto jednak pamiętać, że dynie są przede wszystkim bardzo zdrowymi i wartościowymi warzywami.