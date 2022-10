Takie są wyjątkowe właściwości zdrowotne dyni. To ona wzmacnia układ odpornościowy na jesień

Dynia to bardzo uniwersalne pod kątem kulinarnym warzywo. Można przygotować z niej rozgrzewający krem, a także wykorzystać miąższ do przyrządzenia aromatycznych placków, muffinów, kotletów, a nawet sernika! Pestki doskonale nadadzą się jako dodatek do sałatek i ciast. Dynie przy swoim urokliwym wyglądzie mogą również posłużyć jako jesienna ozdoba wnętrza i ogrodu. Wystarczy ustawić kilka na werandzie lub tarasie, dodać suszone kwiaty i lampiony - a jesienna nostalgiczna stylizacja gotowa!