Oto sprytny trik babci, by ogórki kiszone były zawsze jędrne i chrupiące! [30.06.2024]

Sezon na polskie ogórki już się rozpoczął, a w niemal każdym sklepie spożywczym można kupić gotowe zestawy składające się z kopru, czosnku oraz chrzanu. To zatem najlepszy moment, by zająć się kiszeniem ogórków! Są pyszne, zdrowe i pasują do wielu dań. Będą idealne do bitek, kotletów, potraw z grilla, a także do przygotowania aromatycznej zupy.