- Szczerze? Bardzo mnie te naklejki denerwują, a zwłaszcza pozbycie się ich - nie kryje pani Anna, emerytka z Bydgoszczy. - Jest to uciążliwość, bo nieraz trzymają się mocno towaru. Klej po nich nie jest łatwy do zmycia, nieraz się go zjada. Wcale nie będę żałować, gdy je zlikwidują.

Plastikowe naklejki. "Czas z tym skończyć"

- Między innymi w UE jest negocjowane i kończone właśnie rozporządzenie PPWR, które zmieni nasze podejście do plastiku. Będziemy musieli zrezygnować z pewnych elementów jak np. z plastikowych naklejek na pomarańczach czy jabłkach. To wszystko zniknie - powiedziała Anita Sowińska.

Kod PLU na naklejkach owoców i warzyw. Co oznacza?

Urwane liście od kalafiora to tylko jeden z wielu przykładów, do czego są zdolni klienci. Temat znany od lat znów wraca i budzi kontrowersje, bo np. ile może mniej ważyć truskawka bez szypułki...

miejsca pochodzenia produktu,

typu uprawy,

rodzaju i rozmiaru uprawy.

Na produkcie znajduje się również kod kreskowy, z którego wyczytać można, skąd pochodzi dany produkt.

Przykładowo, jeżeli kod kreskowy rozpoczyna liczba 590, oznacza to, że produkt pochodzi z Polski. Liczby od 400 do 440 wskazują na produkt niemiecki, od 00 do 09 - pochodzący z USA, a od 690 do 691 - z Chin. (pyszności.pl). Nie jest to jednak pewne rozróżnienie, ponieważ cyfry te mogą oznaczać kraj pochodzenia dystrybutora, a nie miejsce wyhodowania.

Czyli naklejki przekazują nam istotne informacje na temat tego, czy dany produkt np. spryskano pestycydami, pochodzi z upraw GMO czy ekologicznych.