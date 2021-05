Pamięć o zmarłym wyrzucona do lasu pod Bydgoszczą. Znaleziono jego rozbity nagrobek!

- Pierwszy raz w swojej długiej karierze spotykam się z taką sprawą. Oczywiście zajmiemy się jej wyjaśnieniem. Muszę zlecić przeprowadzenie dochodzenia Straży Leśnej i leśniczemu – mówi Piotr Tabaka, p.o. szefa nadleśnictwa Żołędowo. - Z usunięciem z lasu rozbitych fragmentów nagrobka nie powinno być większych trudności. Jednak co do samej tablicy z nazwiskiem zmarłego, to należałoby się zastanowić co z nią zrobić. Sumienie nie pozwoliłoby mi na jej zniszczenie. Tak się nie godzi, bo przecież jest to pamiątka o znanym z imienia i nazwiska człowieku.