Zwolnienia lekarskie od psychiatrów w Kujawsko-Pomorskiem. Tak chorują mieszkańcy regionu - mamy najnowsze dane

- Są dni, kiedy nie mam siły wstać z łóżka, nie chce mi się jeść i zmuszam się, by zrobić cokolwiek, bo jednak mam dwoje dzieci w wieku szkolnym - opowiada pani Elwira z Bydgoszczy, która od kilku lat leczy się na depresję. - Gdyby nie leki to bym nawet nie spała. Codziennie łykam ich całą garść.

Depresja to choroba cywilizacyjna

Wiele osób zmaga się z permanentnym stresem oraz depresją, która stała się chorobą cywilizacyjną XXI wieku. WHO przewiduje, że do 2030 roku depresja może stać się najczęściej występującą chorobą na świecie.

Blue Monday 2024 - co to za dzień? Kiedy wypada najbardziej depresyjny dzień w roku? "Niebieski poniedziałek", czyli Blue Monday uważany jest za najbardziej depresyjny dzień w roku, jednak nie wszyscy…

Najczęściej spotykane zaburzenia psychiczne

Do tej grupy chorobowej zaliczane są m.in.:

wspomniana depresja,

schizofrenia,

nerwica,

zaburzenia nerwicowe,

zaburzenia osobowości,

reakcje na ciężki stres.

- Do placówek ZUS na Kujawach i Pomorzu wpłynęło w 2023 roku ponad 89 tys. zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy wystawionych z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. To o niemal 6,2 tys. więcej w porównaniu do 2022 r., gdy takich zwolnień było 83 tys., zatem wzrost nastąpił o 7,5 procent. W ostatnim roku, w naszym regionie liczba dni absencji chorobowej z tytułu schorzeń z tej grupy chorobowej sięgnęła ponad 1 mln 775 tys. dni, gdy w 2022 roku było to 1 mln 664 tysięcy - dodaje Michałek.