Państwo Kameccy z Cekcyna stracili dach: - Płakać nie ma co, tylko sobie radzić - mówi Zbigniew Kamecki [zdjęcia]

- Trudno się mówi, a reszta jak Bóg da - tak nieszczęście, które ich spotkało, podsumowuje Zbigniew Kamecki.

Była środa popołudnie, gdy nad Cekcynem rozpętała się burza. Wyglądało groźnie. Kameccy mieszkają przy drodze, w pobliżu są inne budynki. Ucierpieli tylko oni, na szczęście tylko materialne. Jak to wyglądało?

Burza w Cekcynie: nagle zrobiło się ciemno

- Patrzyłem w okno - opowiada pan Zbigniew. - Wiało z jednej strony, nagle zaczęło też wiać z drugiej strony i zrobiło się ciemno. Padał grad z deszczem, przez okno nawet dobrze nie widziałem. Jak przestało padać, patrzę, że dach leży na ziemi.

To dach z dawnego budynku gospodarczego, który dziś dla rodziny pełni funkcję garażu. Wielki dach był w jednej części i ...obrócony.

- A ja chciałem iść, bo mieliśmy taki namiot-daszek - zdradza Kamecki. - Chciałem go zdjąć. Gdybym poszedł, to bym już nie żył. Żona mnie nie puściła. O sekundy się rozchodziło. Żona powiedziała: - Niech ten namiot się rozleci! Był blisko garażu. Pięć metrów dalej.