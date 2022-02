Parkometry w Sępólnie Krajeńskim. Miasto wprowadza Strefę Płatnego Parkowania [zdjęcia]

Kierowców z Sępólna Krajeńskiego czeka niemała rewolucja, bowiem samorząd zamierza wprowadzić Strefę Płatnego Parkowania. To przedsięwzięcie ma wymusić rotację samochodów. Sprawa była dyskutowana przez radnych na komisjach.

- Powstał pomysł, by strefę śródmiejską objąć płatnymi parkometrami. Będzie to rewolucja, nawet duża. Jest problem z parkingami, podobny jak miała Tuchola przed wprowadzeniem opłaty. Chodzi o to, że niektórzy (nie mówię, że wszyscy), traktują miejsca postojowe jak własne. Mamy sygnały, że jedni zostawiają samochody po 8-10 godzin, a inni nie mogą z parkingu skorzystać. A chcemy, by to były miejsca mobilne – wyjaśnia Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna.