Paweł Drzażdżewski: - Gęś z Kołudy stała się produktem narodowym. Klasy premium

- Lubi pan gęsinę?

- Oczywiście, bardzo lubię gęsinę. To wyjątkowe mięso, niezwykle smakowite i rozkoszne dla podniebienia, a przede wszystkim wartościowe. Bardzo dobrze smakuje gęś upieczona w całości, podana z sosem żurawinowym i zasmażanymi buraczkami ćwikłowymi – pyszne i zdrowe.

- Gęś Biała Kołudzka® już dziesięć lat temu została uznana za odrębną, rodzimą rasę gęsi. Czym się wyróżnia?

Gęś Biała Kołudzka® - to nasz polski genotyp rasy gęsi, która stanowi niespełna 98% populacji gęsi w kraju. Można pokusić się o stwierdzenie, iż to nasz „Produkt Narodowy”. W roku 2012 decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznano gęś Białą Kołudzką za odrębną rasę. Jednak, aby mogło to nastąpić potrzebne było 50 lat badań naukowych i praca wielu osób. Gęś Biała Kołudzka® charakteryzuje się dobrą zdrowotnością, szybkimi przyrostami, dobrym wykorzystaniem pasz gospodarskich, zielonki z pastwisk oraz roślin okopowych i innych pasz naturalnych. Określana również jako gęś owsiana z racji tego , iż ostatnie 3 tygodnie przed ubojem karmiona jest owsem – pełnymi ziarnami. Na polskich fermach drobiu oraz w chowie przyzagrodowym najczęściej spotykane gąsięta to mieszańce dwóch rodów wytworzonych w Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka – oznaczane symbolem W31. Pochodzi on z dwóch rodów rodzicielskich: W33, który przez wiele lat selekcjonowany był w kierunku poprawy umięśnienia oraz reprodukcji i W11, który był ulepszany pod względem cech reprodukcyjnych, przede wszystkim w kierunku liczby zapłodnionych jaj i jaj wylężonych. Niezwykle istotna jest tu również zdrowotność i odporność. W33 to samce, natomiast W11 to samice.