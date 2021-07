Personel niemedyczny szpitala w Grudziądza otrzymał wreszcie dodatek "covidowy"

Pracownicy niemedyczni także w rozmowie z "Pomorską" potwierdzili że w tym tygodniu zaczęły im na konta wpływać dodatki "covidowe". To właśnie oni pod koniec czerwca powiadomili naszą redakcję i zwrócili się z prośbą o interwencję przy wyegzekwowaniu tego "bonusa", gdyż zgodnie z zapowiedziami Ministra Zdrowia i Premiera, miał on być wypłacony do końca czerwca. W toku naszych ustaleń okazało się, że służby szpitala działały opieszale przy kompletowaniu dokumentacji, która miała trafić do NFZ-u, a była niezbędna aby Fundusz Zdrowia mógł przelać pieniądze.