Petunia bujnie rozkwitnie - oto trik na mnóstwo kwiatów. Użyj tej przyprawy jako nawozu do petunii [18.06.2024 r.] Agnieszka Kasperek

Petunie to piękne kwiaty, bardzo popularne w ogródkach i na balkonach w polskich domach. Petunie mają delikatne kwiaty w kształcie kielicha, w wielu barwach: białe, żółte, różowe, bordowe, fioletowe. Zadbane petunie są prawdziwą ozdobą okien i balkonów. Co jednak, gdy marnieją i gubią kwiaty? Jest na to rada. Koniecznie wypróbuj ten prosty nawóz domowy. Zrobisz go w kilka chwil z popularnej przyprawy, którą na pewno masz w kuchennej szafce.