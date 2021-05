Pewniaki na egzamin ósmoklasisty 2021 z języka polskiego! Zobacz, co radzi powtórzyć polonistka!

Egzamin z języka polskiego jest jednym z trzech składających się na egzamin ósmoklasisty. W roku 2021 egzamin 8 klas odbywa się w dniach 25-27 maja 2021. Ósmoklasiści przystąpią do egzaminu z języka polskiego we wtorek 25 maja 2021.

Młodzieży zostało już kilka dni na ostatnie powtórki. Jak podkreśla Magdalena Szperka-Rapiti, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej im. K. Górskiego w Rojewie, choć nie ma pewnych tematów egzaminacyjnych, to jednak są zagadnienia, których można spodziewać się na egzaminie ósmoklasisty. Co jeszcze warto powtórzyć? Do jakiego materiału zajrzeć? - zobaczcie w naszej galerii, co radzi Wam polonistka.