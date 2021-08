PGE odłączy Ci prąd za niezapłacenie 3,46 zł? CyberRescue ostrzega przed pochopną decyzją!

Ten rodzaj zagrożenia pojawia się co jakiś czas. Oszuści rozsyłają wiadomości SMS, które informują o odłączeniu prądu elektrycznego. Aby do tego nie doszło, należy uregulować płatność w wysokości 3,46 zł. W SMS- ie znajduje się link prowadzący do fałszywej bramki

płatności. Podając swoje dane do karty płatniczej, przekazujesz je przestępcom! W ten sposób możesz stracić wszystkie oszczędności z konta.

Przestraszyła się i chciała zapłacić

Taką wiadomość otrzymała również Agata. Kobieta pracuje zdalnie, przestraszyła się, że odłączą jej prąd, dlatego chciała jak najszybciej uregulować płatność.

- Suma podana w wiadomości nie była zbyt duża. Pomyślałam, że ostatnim razem przelałam PGE za małą sumę - mówi kobieta.