Pierogi z kapustą i grzybami. Oto idealny przepis na Wigilię i Boże Narodzenie 2023 S

W niektórych domach pierogi z kapustą i grzybami je się prosto z wody, na większości stołów królują jednak podsmażone na rumiano Grzegorz Dembiński Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Jak zrobić pierogi z kapustą i grzybami. Boże Narodzenie coraz bliżej, a Ty szukasz sprawdzonego przepisu? Krok po kroku podpowiadamy, jak zabrać się za ciasto na pierogi oraz farsz z kapusty kiszonej i suszonych grzybów. Nasz farsz jest nie tylko pyszny, ale także uniwersalny - możesz go wykorzystać nie tylko do wigilijnych pierogów, ale również do uszek!