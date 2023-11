Zupa grzybowa - przepis na zupę grzybową na wigilię. Pomysły od Gessler, Wachowicz i Starmach

Zupa grzybowa - przepis

Zupa grzybowa wigilijna Magdy Gessler

Wykonanie: Suszone grzyby zamocz na noc w niewielkiej ilości wody.Rano wyjmij grzyby z wody, ale jej nie wylewaj. Pokrój grzyby w paseczki. Warzywa obierz, zetrzyj na tarce. Tylko pora pokrój w paseczki. Cebulę posiekaj drobno i zeszklij na maśle, w garnku do gotowania zupy. Gdy cebula będzie miękka i przejrzysta, włóż grzyby oraz starte warzywa. Dwa razy zamieszaj, a potem zalej całość gorącym wywarem i dodaj wodę z moczenia grzybów. Gotuj razem, aż wszystkie składniki będą miękkie, a smaki się połączą, czyli przez około 45 minut na małym ogniu. Dopraw hojnie pieprzem. Dwie minuty przed końcem gotowania zupy, włóż do niej ser koryciński pokrojony w kostkę. Posyp zupę koperkiem. Podaj z grzankami lub bez.

Zupa grzybowa wigilijna Ewy Wachowicz

Wykonanie:

Na włoszczyźnie jak do rosołu (pietruszka, marchewka, kawałek selera i pora) ugotować wywar. Na patelni rozgrzać masło, wrzucić posiekaną cebulę, zeszklić. Grzyby pokroić, delikatnie wymieszać z cebulą i lekko przesmażyć, po czym dodać do wywaru. Na patelnię wlać porto, wymyć smak i przelać do zupy. Gotować do miękkości (przez ok. 15 minut). Przyprawić do smaku solą i pieprzem. Zabielić śmietaną. Na talerzu udekorować posiekaną natką pietruszki.