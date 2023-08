Pierwsze umowy podpisane. W tej gminie też będą mieszkania na wynajem

Wcześniej samorząd gminy Fabianki przystąpił do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "Krajowy Zasób Nieruchomości -Toruński". - Zrobiliśmy to mając na uwadze potrzeby mieszkaniowe osób o średnich dochodach - mówiły nam władze tej gminy.

Rynek nieruchomości we Włocławku. Mieszkania, jeśli kupujemy, to na wynajem

Kilka dni temu w Urzędzie Gminy w Fabiankach pierwszych dziesięcu mieszkańców podpisało umowy partycypacji w kosztach budowy mieszkań czynszowych. W uroczystości wziął udział wójt gminy Fabianki Zbigniew Słomski, władze spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Toruński"- z Filipem Szreterem prezesem zarządu na czele. Mieszkańcy, którzy podpisali umowy zostali wcześniej zakwalifikowani do otrzymania mieszkania w wyniku otwartego naboru, który był prowadzony w kwietniu i maju.

Podpisane umowy zobowiązują do wniesienia 15 procent wkładu własnego przez przyszłych najemców. Jak poinformował nas Waldemar Marciniak z Urzędu Gminy w Fabiankach, na razie wykonany został piewszy krok, bo do końca sierpnia br. umowy podpiszą pozostali wnioskodawcy.