Pierwszy nowy tramwaj Swing już w Toruniu. PESA rozpoczęła dostawy trzy miesiące przed terminem

- Zamówiliśmy w bydgoskiej PESIE pięć nowoczesnych tramwajów. Dzisiaj odbieramy pierwszy, kolejny jeszcze w tym miesiącu, następne w styczniu oraz w lutym. Wszystkie trafią na tory w Toruniu i będą jeździły ku zadowoleniu pasażerek i pasażerów – podkreślił prezydent Torunia Michał Zaleski . - Są przestronne, wygodne, z nieco większą liczbą miejsc siedzących, niskopodłogowe, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, z ładowarkami, wi-fi, a co najważniejsze – jest to transport niskoemisyjny i cieszymy się, że w Toruniu mamy od 130 lat nie tylko tory tramwajowe, ale na tych torach coraz nowocześniejsze tramwaje.

Umowę na dostawę pięciu nowych tramwajów podpisano 21 lipca 2020 r. Ich dostawcą jest wyłoniona w przetargu bydgoska PESA. Koszt zamówienia to ok. 46,4 mln zł brutto.

Przyjechał przed terminem

- Bardzo się cieszę, że jednym z symboli Torunia, jako miasta przyjaznego, w którym się dobrze żyje, stają się produkowane w PESA Swingi. Do tej pory dostarczyliśmy do Torunia 17 tych nowoczesnych, komfortowych tramwajów, a dzisiaj dostarczamy pierwszy z pięciu nowych Swingów i to na 3 miesiące przed wymaganym terminem, a ja, patrząc na inwestycje w nowe linie tramwajowe i podejście miasta do niskoemisyjnego transportu publicznego, mam nadzieję, że będą zamówienia na kolejne – powiedział Rober Tafiłowski, wiceprezes zarządu PESA Bydgoszcz.