Piotr Lisek wygrał u siebie w domu! Świetna atmosfera podczas mityngu „Lisek w domu”

– Patrzyłem z wielką radością na to, co działo się na trybunach i także na skoczni, bo wszyscy bawili się znakomicie. O to chodzi w tej imprezie, żeby dobrze poskakać, ale także żeby się dobrze bawić. Cieszę się, że kolejny raz udało nam się te cele zrealizować – mówił Lisek. Duszniki liczą ok. 2750 mieszkańców, więc niemal wszyscy pojawili się na sobotnim mityngu. To coś niebywałego!

Bardzo emocjonalne były też słowa Liska, które skierował do kibiców. – Kochani, bardzo wam dziękuję. Ciężko mi się nawet mówi ze wzruszenia, bo bardzo się cieszę, że tu jesteście. A to jest wasza wielka zasługa, że ja jestem tu gdzie jestem. Bardzo wam za to dziękuję – mówił najlepszy polski skoczek, trzykrotny medalista mistrzostw świata.

Z konkursem bardzo szybko pożegnali się Bartosz Marciniewicz, Niemcy Tom-Linus Humann i Gillian Ladwig oraz, co na pewno jest niespodzianką, Grek Emmanouil Karalis. Dwaj pierwsi pokonali w pierwszych próbach poprzeczkę na wysokości 5.11, ale z zawieszoną dwadzieścia centymetrów wyżej już sobie nie poradzili. Od wysokości 5.31 konkurs zaczęli Ladwig i Karalis i po trzech strąceniach nie zostali sklasyfikowani.