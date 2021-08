Po rocznej przerwie powraca Festiwal Smaku w Grucznie

Festiwal co roku przyciąga sporo widzów i wystawców, co sprawia, że Gruczno staje się stolicą regionalnych smaków. W tym roku będzie jednak nieco skromniej. - Zazwyczaj przyjeżdżało około 150 wystawców. W tym roku mamy potwierdzonych około 70. Nie oznacza to absolutnie braku zainteresowania. Chcemy po prostu zrobić bezpieczną, zgodną z przepisami imprezę - tłumaczy Jarosław Pająkowski, organizator Festiwalu Smaku w Grucznie.