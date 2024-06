Podlej tym pomidory, a będą słodkie i czerwone. Oto świetny trik na uprawę pomidorów [26.06.2024]

Oto świetny trik na uprawę pomidorów - dzięki temu urosną soczyste i czerwone

Mamy na to sposób - zastosuj substancję, która umożliwi pomidorom pobieranie wartości odżywczych z gleby i właściwy wzrost i owocowanie. Dzięki niej pomidorów będzie więcej i będą miały dojrzały, czerwony kolor.

Najpopularniejszym gatunkiem uprawianym i spożywanym w Polsce jest pomidor zwyczajny. W przydomowych ogródkach i szklarniach chętnie uprawiamy też pomidory malinowe. Już wkrótce będziemy mogli cieszyć się pomidorami z własnych upraw. Co zrobić, by było ich dużo i cieszyły nas wyjątkowym smakiem?

Podlej tym pomidory - efekty będą zachwycające. To świetny sposób na hodowanie pomidorów

Trik na dojrzałe i smakowite pomidory jest bardzo prosty - należy je podlać wodą z cukrem. Dzięki takiemu połączeniu syrop cukrowy dotrze do gleby i pozytywnie wpłynie na będące tam mikroorganizmy. Szczegóły tego triku przy hodowaniu pomidorów opisujemy w naszej galerii.

Bezpieczna dzienna dawka pomidorów to 400 gramów. W zależności od wielkości pomidora będzie to od 2 do 4 dziennie.