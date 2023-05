Policja z Włocławka prowadziła działania „Prędkość” na drogach. Tyle wykroczeń ujawniono [zdjęcia]

„Przez cały piątkowy (19 maja 2023) dzień funkcjonariusze „drogówki” sprawdzali czy kierowcy podróżujący drogami naszego regionu stosują się do przepisów, zwłaszcza w zakresie ograniczeń prędkości. To właśnie przekraczanie prędkości jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych, szczególnie tych najtragiczniejszych. Funkcjonariuszy w tym dniu można było spotkać w miejscach najbardziej niebezpiecznych oraz w pobliżu oznakowanych przejść dla pieszych” – informuje Komenda Miejska Policji we Włocławku.