Polska 2050 w Grudziądzu prezentuje program "Polska na 6". Oto pomysły na edukację, transport i zdrowie

- Od lat psychiatria dziecięca i młodzieżowa jest zaniedbana. Przeznacza się na nią za mało pieniędzy - uważa Aleksandra Drozdecka działaczka grudziądzka z Polski 2050, a także radna Sojuszu Obywatelski Grudziądz . - Jestem nauczycielem, pracuję z dziećmi i widzę te problemy na co dzień. Odsetek samobójstw, samookaleczeń rośnie w zastraszającym tempie, a dostęp do opieki medycznej w tym zakresie jest zbyt długi. Na wizytę nie raz trzeba czekać półtora miesiąca. Problem zatem jest palący i trzeba go rozwiązać.

Więcej lekcji angielskiego w formie warsztatów

Jeśli chodzi o edukację, to Polska 2050 chce postawić na poprawę jakości nauczania języka angielskiego wśród młodzieży. - Chodzi o to, by młode pokolenie swobodnie komunikowało się w tym języku, ale chcemy aby do tego wystarczyła nauka w szkole a nie były potrzebne korepetycje - wyjaśnia Maciej Gburczyk grudziądzki działacz Polski 2050, radny SOG-u. - Musimy stworzyć takie warunki, aby nauka angielskiego otwierała szansę każdemu młodemu człowiekowi na świat. Proponujemy też zwiększenie godzin warsztatowych.

Z kolei grudziądzka liderka Polski 2050, Beata Gurbin zabrała głos w sprawie transportu państwowego, a ściślej: kolei. - Przyzwyczailiśmy się już do tego że nie zawsze usługi wykonywane przez koleje państwowe są na wysokim poziomie. Denerwujemy się, ale godzimy na to że pociąg się spóźnia... Otóż nie! Czas podróżujących jest ważny - dzieli się Beata Gurbin.

I kontynuuje: - Jeśli korzystamy z usług państwowej firmy to powinniśmy mieć gwarancję najwyższego standardu: przede wszystkim punktualności. My jesteśmy za tym, aby w przypadku opóźnień państwo powinno wypłacać rekompensaty. W naszej ocenie to uczciwe rozwiązanie.