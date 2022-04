Pomoc dla producentów jabłek. Uwaga na krótki termin na zgłoszenia dla zakładów przetwórczych!

Zakłady przetwórcze zainteresowane kupnem jabłek w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” muszą złożyć zgłoszenie do centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adres [email protected] do 28 kwietnia 2022 r.

Podstawowym warunkiem jest posiadanie urządzeń do produkcji oraz prowadzenie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi na terenie Polski oraz prowadzenie przetwórstwa owoców i warzyw.

Dzień później (29.04.2022 r.) Agencja opublikuje na stronie internetowej listę zakładów, w których producenci jabłek będą mogli je sprzedać.