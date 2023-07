Pomysł na jednodniową wycieczkę pod Bydgoszczą. Dawne Bagnisko Krępa - mamy zdjęcia

Owszem, znają go zwłaszcza mieszkańcy gminy Białe Błota i zachodnich osiedli Bydgoszczy: Prądów, Miedzynia, Błonia. Ale kto by się tam zapuszczał, jeśli mieszka na wschodzie tego 350-tysięcznego miasta, a co dopiero w Toruniu, Włocławku czy Grudziądzu?

A szkoda, bo przed żądnymi odkryć nowych atrakcji turystami otwierają się naprawdę malownicze tereny: śródleśne łąki o niezwykle ciekawej historii, bagniska i same lasy zachodnich rubieży Puszczy Bydgoskiej. Pośród nich wytyczono szlaki turystyczne i ścieżkę przyrodniczą, a na niej – aby można było pokonać cieki wodne i bagna – drewniane pomosty. Jest na czym „zawiesić oko” i zrelaksować się, a przy okazji dotlenić pośród żywicznych lasów.

My skupimy się na wspomnianych łąkach, przez które przepływa Flisek (Flis) Południowy, zwany też Strugą Młyńską. Płynie z południa – spod miejscowości Białe Błota - na północ, by na terenie bydgoskiego osiedla Prądy znaleźć ujście w Kanale Bydgoskim.

Przed powstaniem Kanału Bydgoskiego struga łączyła się z Fliskiem Północnym, by dalej pod wspólną nazwą Flisek (Flis) płynąć równoleżnikowo i zakończyć bieg w Brdzie. Tak zresztą jest i dziś – Flisek wpada do Brdy tuż obok wylotu Nowego Kanału Bydgoskiego do tej rzeki, już na terenie osiedla Okole. Zobaczcie zdjęcia w poniższej galerii.