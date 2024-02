Ponad 80 milionów złotych długu mają lokatorzy mieszkań komunalnych i socjalnych we Włocławku

Tyle wyniosło zadłużenie na dzień 31 grudnia 2023 roku

Nie wszyscy lokatorzy mieszkań komunalnych i socjalnych we Włocławku płacą swoje należności, przez co wciąż się zadłużają. Należność główna zadłużonych wobec miasta lokatorów na koniec 2023 roku (na podstawie aktywnych kart lokali) wyniosła 46 916 143,25 zł, ale do tego trzeba doliczyć jeszcze odsetki, które na koniec roku wynosiły 33 709 317,95 zł. Oznacza to, że łącznie wysokość długów wynosi nieco ponad 80 milionów złotych.