Powiat mogileński. Piotruś ze Słaboszewka ma 1,5 roku i potrzebuje operacji serca. Zostało niewiele czasu!

- Myśleliśmy wtedy, że najtrudniejsza część leczenia już za nami i będziemy mogli odetchnąć z ulgą. Niestety wizja kolejnej operacji i widoku naszego dziecka w plątaninie kabli i w otoczeniu maszyn utrzymujących go przy życiu wróciła do nas jak bumerang. Znów wrócił strach o życie naszego dziecka - opowiadają rodzice Piotrka.

Rozmawialiśmy z mamą Piotrusia. Operacja, którą ma przejść w przyszłym miesiącu nie jest ostatnią jaka go czeka.

- Do tej daty musimy jednak zebrać całość środków. Czas nas goni, a choroba naszego synka nie będzie czekać. (..) Każdy gest wsparcia w tej walce jest na wagę życia... - dodają rodzice Piotra.

Tam, lekarze zakwalifikowali chłopca do operacji. I tutaj pojawiły się problemy. Operacja ma kosztować ponad 200 tys. zł. Jej termin wyznaczono na 5 lutego 2021 roku.

- Za kilka lat jak dorośnie, czeka go kolejna operacja. Zastawka będzie musiała być wymieniona na większą - mówi pani Monika.

W serwisie siepomaga.pl prowadzona jest zbiórka pieniędzy potrzebnych na operację. Do środy, 27 stycznia 2021 roku (godz. 14:33) wsparło ją ponad trzy tysiące osób. Wpłacono ponad 160 tys. zł, czyli 80 procent potrzebnej kwoty. Brakuje jeszcze niecałe czterdzieści tysięcy złotych. To stosunkowo niewiele. Do końca akcji pozostało jedynie 5 dni.

Wpłacać można za pomocą strony siepomaga.pl KLIKNIJ TUTAJ