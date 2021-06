Powiat mogileński. Wielkie sprzątanie brzegów jeziora Gopło w okolicach Kościeszek, w ramach akcji "Wody to nie śmietnik". Zdjęcia

W sprzątaniu brzegów Gopła uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Obok przedstawicieli Wód Polskich i Fundacji Powiatu Mogileńskiego, do akcji włączyli się reprezentanci mogileńskiego starostwa, na czele z wicestarostą Marianem Mikołajczakiem, radni powiatowi, radni gm. Jeziora Wielkie oraz uczniowie SOSW w Strzelnie wraz z opiekunem. Nie mogło też zabraknąć ekipy z Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Zaledwie w godzinę uzbierano spora górę śmieci. Aż strach pomyśleć ile by ich było, gdyby zabrać się za oczyszczenie całej linii brzegowej Gopła, jednego z największych jezior w Polsce. Niestety, świadczy to tylko o tym, że duża grupa osób zaglądających nad ten akwen o byciu za pan brat z przyrodą nie ma zbyt dużego pojęcia. A szkoda.