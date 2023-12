Dziesięć żubrów ma zostać przeniesionych z Puszczy Białowieskiej w Bory Tucholskie

Rolnicy z powiatu tucholskiego obawiają się skutków przeniesienia żubrów z Podlasia w Bory Tucholskie ze względu na szkody, które powodują tam w uprawach. Złożyli już w tej sprawie sprzeciw do Nadleśnictwa Zamrzenica, gdzie żubry miałyby trafić.

Stada w Puszy Białowieskiej są przegęszczone

W Puszczy Białowieskiej naliczono 779 żubrów, jedno stado liczyło 170 osobników. Cechą europejskich żubrów jest niska różnorodność genetyczna. - Wszystkie żubry nizinne są potomkami zaledwie 7 osobników. Może to negatywnie wpłynąć na życie całej populacji, powodując wyższą śmiertelność młodzieży, obniżanie się tempa rozrodu oraz niską odporność na choroby – wyjaśnia Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży.

Jakie są ku temu przesłanki?- Konieczność rozproszenia ryzyka dla żubra – odpowiada prof. Wanda Olech. - Duże stada, istniejące np. w Puszczy Białowieskiej, są przegęszczone, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia masowej choroby zakaźnej, która może spowodować dużą śmiertelność.

Prof. dr hab. Wanda Olech, koordynator merytoryczny projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” potwierdza, że jest plan przeniesienia żubrów w Bory Tucholskie. - Najprawdopodobniej dojdzie do tego za dwa – trzy lata. Mowa o około 10 osobnikach – informuje.

Szczególnie niebezpieczne są choroby zaraźliwe. - Do których zalicza się m. in. pryszczycę i chorobę błękitnego języka. W Puszczy Białowieskiej pojawiła się również nowa choroba nekrotycznego zapalenia napletka samców. Dotychczas nie są znane jej przyczyny. Stałym zagrożeniem są też choroby pasożytnicze – informują badacze.

Tym bardziej będą wchodzić na pola

Zdaniem profesora, wprowadzanie żubrów na obszary leśne, szczególnie ubogie bory iglaste, prędzej czy później skutkuje migracjami tych zwierząt na tereny otwarte w poszukiwaniu pokarmu. - Obserwujemy to w Puszczy Knyszyńskiej, ale też w niedawno utworzonej populacji w Puszczy Augustowskiej. Niepokoi, że kolejne stada tworzone są w lasach iglastych. Ostatnio wypuszczono żubry w Lasach Janowskich, gdzie w ponad 80 proc. drzewostanów dominuje sosna. A zapowiadane jest wprowadzenie żubrów do Borów Dolnośląskich. To skazuje te zwierzęta na zimowe dokarmianie, a w przyszłości na konflikty, gdy zaczną migrować na tereny otwarte – powiedział prof. Kowalczyk.