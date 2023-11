Pozostałości wielu środków ochrony roślin w miodzie z polskich sadów

- Spośród tych substancji dwie (chloropiryfos oaz tiaklopryd) są niedozwolone do stosowania na terenie Unii Europejskiej w chemicznej ochronie upraw – podkreśla IOR. - Najczęściej stwierdzanym pestycydem w miodzie był acetamipryd (66,6 proc. prób), a więc insektycytyd neonikotynoidowy szeroko stosowany w rolnictwie m. in. do ochrony sadów, rzepaku, ziemniaków czy szkółek drzew.