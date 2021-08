Pozwólmy zwierzęciu być zwierzęciem. To nie jest nasze kolejne dziecko

Pani Irena z domu rodzinnego wyniosła pragnienie, by w domu zawsze był pies. Jadł resztki ze stołu, a w czasach kartek na żywność, to pies dostawał większy przydział na mięso. Wszystkie psy w jej rodzinie miały nadwagę. Szybko umierały na różne choroby układu pokarmowego.

- Nie mogłam tego zrozumieć, że moje psy, które przecież bardzo kocham, obdarzam czułością, pozwalam im ze sobą spać, tak szybko odchodzą - opowiada pani Irena. - Najpierw uważałam, że to jakaś kara boska, więc szukałam winy w sobie. Później traktowałam śmierci moich zwierząt ezoterycznie. Myślałam, że mam złą energię i moje psy nie wytrzymują ze mną dłużej niż kilka lat. W tamtym czasie naprawdę byłam bardzo pogubiona. Aż trafiłam na świetną panią weterynarz, która wyjaśniła mi, że pies jest psem i nie może jeść frykasów z ludzkich stołów. Że zabija go właśnie to, gdy człowiek „za mocno kocha”. To jak syndrom żony alkoholika – tak bardzo kocha, że nie potrafi postawić granic i toną razem. Lęk przed porzuceniem, samotnością, bezradność. Wszystko to przepracowałam. I psy były moimi najlepszymi nauczycielami.