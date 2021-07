Praca sezonowa 2021 na ciebie czeka - jak nie dać się oszukać i jak rozpoznać pseudopracodawcę

Nie tylko w internecie i ogłoszeniach w prasie warto szukać letniej pracy. - Czasem warto przejść się po okolicy, zajrzeć do pobliskiego sklepu, warzywniaka czy na basen, żeby się dowiedzieć, czy nie poszukują pracowników na miesiące wakacyjne - radzą eksperci Personnel Service. - Taki bezpośredni kontakt z potencjalnym przyszłym pracodawcą będzie też wskazówką, czy dane miejsce nam odpowiada i powie nam dużo więcej niż ogłoszenie zamieszczone w internecie.

Wakacyjna praca z pułapkami

Trzeba uważać na pułapki. Zgłoś się tylko do firm, które działają oficjalnie: podają nazwę i udostępniają swoje adresy i nr telefonów. Gdy kontakt z nimi jest utrudniony, jedynie np. mailowy, to lepiej je sobie odpuścić. Jeżeli potencjalny pracodawca zapowiada, że nie wręczy ci umowy, bo dzięki temu więcej zarobisz, to zrezygnuj z zatrudnienia u niego. Należy poznać potencjalnego szefa, nawet, gdyby to był szef tylko na wakacje. Weryfikowanie pracodawcy na portalach jest istotne.