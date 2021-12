Pracowita końcówka roku dla załogi Pesy. Firma dostarcza kolejne tramwaje przed terminem [zdjęcia]

- Wszystkie Swingi są już w Rumunii, przeszły pozytywnie testy, włącznie z jazdami nadzorowanymi z pasażerami i zostały odebrane przez klienta. Oznacza to, że zakończyliśmy dostawy dwa miesiące przed terminem - podkreśla Marcin Grzyb, Dyrektor Sprzedaży lekkich pojazdów szynowych Pesa.

Swing Jassy to klasyczny sprawdzony tramwaj

Swing Jassy to klasyczny i sprawdzony w wieloletniej eksploatacji 5-cio członowy pojazd o długości 30m, w 100 procentach niskopodłogowy, który może zabrać do 240 pasażerów, w tym prawie 60 na miejscach siedzących. Pojazd jest ekologiczny, a niskie zużycie energii potwierdzone zostało testem SORT2. Tramwaje zostały wyposażone w nowoczesne systemy sterowania, diagnostykę on line, monitoring video i wiele innych…