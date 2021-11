Pracownicy handlu z Kujaw i Pomorza na proteście w Warszawie: "Jeden etat, a praca na trzy" [wideo i zdjęcia]

Ludzie rzucają robotę. Nie wytrzymują!

Pracownicy protestowali, bo - jak przekonują - jest ich zbyt mało w sklepach, przez co jeden ma tyle obowiązków, ile normalnie trzy osoby i również za mało zarabiają. Ponadto od jakiegoś czasu są zmuszani do pracy w "wolne" niedziele, przez to, że sklepy udają placówki pocztowe.