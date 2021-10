Produkcja wieprzowiny w cyklu zamkniętym to duży problem. Rynek jest zbyt rozchwiany

Warchlaki coraz tańsze

Rolnik zaproponował 230 złotych za parę. Ale nie ma zainteresowania prosiętami ani warchlakami. - Coraz trudniej je sprzedać - dodał.

Ceny są niskie. Jak wynika z notowań Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w październiku stawki za warchlaki spadły do 100 zł/sztukę, chociaż zdarzają się oferty droższe (170 zł/szt.)

- I nie ma się co dziwić, jeśli do jednego sprzedanego tucznika rolnik dokłada średnio 300 złotych - mówi gospodarz z pow. lipnowskiego. - Żebym mógł „wyjść na zero”, nie licząc kosztów mojej pracy, to kilogram tucznika w wadze żywej powinien kosztować co najmniej 7 zł.