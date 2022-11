Prof. Adam Wichniak: - Bezsenność stała się chorobą cywilizacyjną Grażyna Rakowicz

- Najważniejsze jest unikanie emocji przed snem. Należy dbać o wysiłek fizyczny - najlepiej pięć razy w tygodniu, przez 30 do 60 minut. I należy się wysypiać - stosunkowo krótki czas poświęcamy na sen w nocy - mówi prof. Adam Wichniak. Nadesłane

- Sen jest najlepszy wtedy, kiedy jest cicho, ciemno i chłodno. Co do ciemności, mam jedno zastrzeżenie: jest ona pożądana w nocy, natomiast w ostatniej godzinie snu lepiej jest, gdy w pomieszczeniu się rozjaśnia. Kiedy więc mamy grube kotary, to dobrze by było, żeby ktoś z domowników, kto wcześniej wstaje - je po prostu rozchylał. Można też zainwestować w lampkę, która stymuluje świt i rozjaśniając się, przygotowuje nas na aktywność – mówi w rozmowie z „Gazetą Pomorską” prof. dr. hab. n. med. Adamem Wichniakiem z III Kliniki Psychiatrycznej i Ośrodka Medycyny Snu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.