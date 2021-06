Prof. Jerzy Stępień Honorowym Obywatelem Kowala. Czym współtwórcę reformy samorządowej urzekł Kowal?

A była to kolejna wizyta prof. Stępnia w Kowalu, bo pierwszy raz odwiedził gród Kazimierza Wielkiego ponad dwadzieścia lat temu. Jakie wrażenia wywiózł tym razem z Kowala? Profesor podzielił się ę nimi na gorąco podczas uroczystości, ale także między innymi w liście skierowanym do władz miasta, który został opublikowany na stronie internetowej Kowala. - Mam ciągle pod powiekami piękne ulice Kowala, trwale udekorowane wspaniałą roślinnością i wizualnie bardzo atrakcyjnymi miejscowymi kamieniami, które nadają całości przywiązania do lokalności - do tego co użyteczne, proste i zarazem estetyczne - napisał nowy Honorowy Obywatel Miasta.