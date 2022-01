Wójtowie i burmistrzowie z najniższą i najwyższą pensją w powiecie włocławskim. I najdroższe, a też najtańsze rady

Przez ostatnich kilka tygodni pisaliśmy o nowych wynagrodzeniach wójtów i burmistrzów w powiecie włocławskim. Przypomnijmy, że podwyżkę zafundował władzy samorządowej Sejm, uchwalając 11 sierpnia br. ustawę, która 1 listopada ub. roku weszła w życie. Ustawa wprowadziła zmiany m.in. w zakresie wysokości wynagrodzenia pracowników samorządowych z wyboru oraz diet radnych, a . zmienione przepisy miały zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń i diet należnych od dnia 1 sierpnia ub. roku.

Samorządy w miastach i gminach do 15 tys. mieszkańców mogły ustalać dla wójtów i burmistrzów wynagrodzenia w przedziale od 15 tys. 570 złotych do niewiele ponad 20 tys. zł brutto. Który samorząd w powiecie włocławskim był najhojniejszy? Najwyższe wynagodzenie wśród wójtów otrzymał Stanisław Sadowsk z gminy Baruchowo - 18 tys. 550 złotych brutto, tyle samo co starosta włocławski - Roman Gołębiewski. Na drugim miejscu plasuje się wójt gminy Kowal Stanisław Adamczyk z poborami 17 tys. 590 złotych brutto.

Wśród burmistrzów najwyższe pobory otrzymali: Marek Dorabiała, burmistrz Izbicy Kujawskiej - 18 tys. 175 złotych brutto i Jarosław Grabczyński, burmistrz Chodcza - 17 tys. 935 zł brutto.