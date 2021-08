Prof. Rafał Chwedoruk: - Cały świat żyje dziś w czasach przesady

O polskich iluzjach, prawdziwych konfliktach, prawdziwych wojnach i prawdziwej biedzie, które mogą nadejść, rozmawiamy z prof. Rafałem Chwedorukiem, politologiem z Uniwersytetu Warszawskiego.

Widzimy jak na politycznej szachownicy upadają kolejne figury, ale w którym kierunku zmierza gra?

Cóż, chcieliśmy kapitalizmu, to go mamy. Paradygmat rynkowy absolutnie wygrał. W kapitalizmie wszyscy żyjemy w dżungli, walczymy o przeżycie. Z jakiego powodu to mieszczaństwo, które jest podstawą kapitalizmu, miałoby być oazą wzorców? Wydawało się, że istnieją jednak jakieś ramy gry.

W dobie globalizacji, w dobie postnowoczesnej kultury, wiele dawnych pewników zaczęto podważać. Jeszcze w latach 90. mówiliśmy o łamaniu standardów, zdziczeniu w Sejmie. Tymczasem wygląda na to, że niedługo zaczniemy tęsknić za Andrzejem Lepperem. Ale nie jest to bynajmniej element jedynie polskiej rzeczywiści. Cały świat żyje dziś w czasach przesady. Nie jest najmniejszym problemem, gdy jeden polityk nazywa drugiego „faszystą” i porównuje go do Hitlera. Często dzieje się to na poziomie polityków ze świecznika.

Musiało tak się stać?

Powtórzę: sami tego chcieliśmy. Chcieliśmy wejść do takiego świata w dobie globalizacji. Do tego w Polsce równolegle mamy autentyczny konflikt społeczny. W tym konflikcie po przeciwnych stronach stoją duże grupy społeczne. I po obu stronach jest mnóstwo nienawiści, zapiekłości i pogardy. Ale to jednak strona „mieszczańska” wykazuje większe zacietrzewienie.

Misją polityków w układzie demokratycznym powinno być łagodzenie tych sporów. Teoretycznie.

Nie można oderwać polityki od życia społecznego, a życia społecznego od podstaw ekonomicznych. Żyjemy w świecie, w którym niczego nie możemy być pewni, w którym możliwości funkcjonowania w życiu społecznym określa potencjał karty płatniczej. W świecie, w którym wszystko zaczyna się od słowa „ja” i wszelkie chwyty są dozwolone na każdym etapie życia społecznego. Polityk nie będzie funkcjonował poza swoimi wyborcami. Jeśli pewne rzeczy robi, to znaczy, że czuje, że posiada przyzwolenie. Nie chodzi tylko o przyzwolenie kierownictwa partyjnego. Skoro wyborcy mają taki stosunek do wyborców drugiej strony, to dlaczego polityk ma mieć inny stosunek do konkurencyjnego polityka? Ale są też dobre wiadomości.