Prokuratura wciąż bada sprawę narodzenia martwego dziecka we włocławskim szpitalu. Czekają na opinie biegłych

W szpitalu we Włocławku urodziło się martwe dziecko

Przypomnijmy, że do tragicznego zdarzenia doszło 12 marca bieżącego roku. Kobieta w ósmym miesiącu ciąży zgłosiła się do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku z silnymi skurczami. Miała zostać odesłana do domu z zapewnieniem, że nie ma zagrożenia dla życia dziecka. Jednak jeszcze tego samego dnia w szpitalu we Włocławku urodziła martwe dziecko.