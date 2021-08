Radni Lewicy zaapelowali do marszałka województwa w sprawie odwołania dyrektorki szpitala we Włocławku Joanna Maciejewska

Klub Radnych Lewicy chce odwołania ze stanowiska dyrektorki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. We wtorek 24 sierpnia wystosowali w tej sprawie pismo do marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Radni zwracają między innymi uwagę na zawieszenia, bądź ograniczenia przyjęć na niektóre oddziały szpitala oraz rezygnację lekarzy z pracy we włocławskim szpitalu.